Глава Минприроды России заразился коронавирусом

Глава Министерства природных ресурсов и экологии России Александр Козлов заразился коронавирусом. По причине болезни он пропустит климатический саммит в Глазго. Об том сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя ведомства Марину Евсееву.

У Александра Александровича положительный тест на COVID-19. Болезнь протекает в лёгкой форме, о госпитализации речи не идёт, — пояснила она.

По словам Евсеевой, министр находится дома и продолжает работать в удалённом формате. В запланированных очных мероприятиях будут принимать участие его заместители. В частности, на саммите в Глазго главу Минприроды заменит Сергей Аноприенко.

Ранее сообщалось, что от коронавируса скончался бывший министр энергетики России Сергей Шматко. Последние несколько дней он находился в реанимации.

На прошлой неделе стало известно, что COVID-19 выявили у врио губернатора Ярославской области Михаила Евраева. Чиновник сообщил в соцсетях, что чувствует себя неплохо и продолжит работать из дома.