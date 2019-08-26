https://static.news.ru/photo/2d4ceafe-c8bb-11e9-a170-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Кобылкин Фото: government.ru

Активные блогеры могли бы входить в состав региональных оперативных штабов во время чрезвычайных ситуаций для предотвращения распространения непроверенной информации с мест происшествий, заявил глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин.

Такую мысль чиновник озвучил во время встречи со студентами в Ханты-Мансийске, отвечая на вопросы о радиационном фоне в Ачинском районе после взрыва боеприпасов, пишет РИА Новости .

Мы приходим к выводу, что при реагировании на ту или иную чрезвычайную ситуацию, когда штаб организует губернатор, он должен туда включать общественную организацию и, скорее всего, одного из активных блогеров, чтобы не формировалась иллюзия того, что мы бензином тушим пожары, — объяснил Кобылкин.

Политик добавил, что переживать не стоит, назвав экологическую обстановку абсолютно нормальной, а также затронул тему освещения подобных инцидентов в масс-медиа.

Ранее News.ru сообщал, что заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Гребёнкин заявил, что популярных блогеров могут привлечь к противодействию экстремизму. Они должны сформировать у молодёжи «позитивное мышление» и препятствовать распространению опасных идей.