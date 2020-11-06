Глава Минприроды Кобылкин уйдёт в отставку

https://static.news.ru/photo/cfe7003e-2034-11eb-a8ac-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Кобылкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин в ближайшее время покинет свой пост. Сегодня у него состоялась встреча с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

В ближайшее время Минприроды России официально сообщит о возможных предстоящих изменениях в ведомстве, — цитирует РБК сообщение пресс-службы ведомства.

Кобылкин возглавлял Минприроды с 2018 года, он был назначен по предложению Дмитрия Медведева, являвшимся на тот момент главой кабмина.

Одной из причин отставки Кобылкина может являться реализация мусорной реформы и нацпроекта «Экология», за что министерство подвергалось критике.

Называется также возможный преемник Кобылкина. Минприроды может возглавить руководитель Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

Кроме того, сообщается, что освободит должность министр строительства Владимир Якушев. На этом посту он находился также с 2018 года.

Ранее стало известно о скором уходе с поста главы Минтранса Евгения Дитриха. Как писал NEWS.ru, он может стать губернатором Белгородской области.