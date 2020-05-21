Глава Минобрнауки: нужно внедрить российское ПО для учёбы студентов

https://static.news.ru/photo/756f3196-9b5d-11ea-9ef7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти работают над внедрением российского программного обеспечения для обучения студентов, сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

По его словам, информационная структура большинства вузов оказалась не готова к работе в онлайн-режиме.

Сыграло свою роль несовершенство национальных цифровых платформ и сервисов организации образовательной деятельности в онлайн-формате, — отметил он.

Фальков подчеркнул, что в таких условиях власти должны в максимально короткие сроки обеспечить суверенитет, доработать и внедрить отечественные цифровые платформы для вузов, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее результаты исследования Минобрнауки, которое было проведено совместно с Институтом социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, показали, что преподаватели вузов скептически относятся к дистанционному обучению в связи с пандемией коронавируса.