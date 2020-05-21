Глава Минобрнауки: нужно внедрить российское ПО для учёбы студентов

Власти работают над внедрением российского программного обеспечения для обучения студентов, сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков.
По его словам, информационная структура большинства вузов оказалась не готова к работе в онлайн-режиме.
Сыграло свою роль несовершенство национальных цифровых платформ и сервисов организации образовательной деятельности в онлайн-формате, — отметил он.
Фальков подчеркнул, что в таких условиях власти должны в максимально короткие сроки обеспечить суверенитет, доработать и внедрить отечественные цифровые платформы для вузов,
Как писал NEWS.ru, ранее результаты исследования Минобрнауки, которое было проведено совместно с Институтом социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, показали, что преподаватели вузов скептически относятся к дистанционному обучению в связи с пандемией коронавируса.
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