Глава Минобрнауки анонсировал отставку ректоров известных университетов

Министр образования Валерий Фальков заявил, что два ректора известных российских вузов скоро уйдут в отставку. По словам главы ведомства, сейчас наступило удобное время для перестановок, пишет «Коммерсант».

Во-первых, мы запускаем новую большую программу на десятилетний цикл — «Приоритет-2030». К тому же во многих университетах, в том числе и в ведущих, сроки полномочий ректоров подошли к завершению... Поэтому будут новые кадровые изменения — в самое ближайшее время мы вновь анонсируем новые назначения в двух известных университета, — объяснил ситуацию Фальков.

Глава Минобрнауки пока не стал называть вузы, о ректорах которых идёт речь. По его словам, он не хочет «дестабилизировать» ситуацию. Но отметил, что ректоры продолжат работу на других должностях. По словам Фалькова, сейчас в образование пришли новые люди и требуются перемены.

Ранее стало известно, что с 1 сентября к учёбе в вузах приступят порядка 4,2 млн студентов. Из них около 1,2 млн составляют первокурсники.