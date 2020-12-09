Глава Минобороны поздравил RT с юбилеем

https://static.news.ru/photo/6d7c76d2-3aaf-11eb-9629-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaap Arriens/Global Look Press

Международный телеканал RT в четверг, 10 декабря, отмечает 15-летие с момента начала вещания. С юбилеем журналистский коллектив поздравил министр обороны Сергей Шойгу. Он заявил, что за время работы телеканал сумел стать настоящим флагманом среди мировых информационных ресурсов. По словам главы оборонного ведомства, RT продолжает развиваться, осваивая новые форматы и направления.

Как отметил Шойгу, сотрудники телеканала отличаются высоким уровнем профессионализма. А популярность RT обусловлена объективностью подачи информационного материала и строгим следованием стандартам профессии.

Шойгу подчеркнул, что в частности коллектив телеканала сыграл важную роль в сохранении памяти о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны и в борьбе с попытками исказить историю.

Уверен, военное ведомство и RT будут плодотворно взаимодействовать в дальнейшем. Желаю сотрудникам RT крепкого здоровья, счастья и новых творческих успехов, — цитирует министра РИА Новости.

На данный момент RT включает в себя восемь новостных и документальных каналов, информационные онлайн-порталы на шести языках и не только. Телеканал девять раз номинировался на Emmy, что для российского медийного пространства является уникальным достижением.

Как ранее передавал NEWS.ru, президент РФ Владимир Путин направил народному артисту России Евгению Стеблову поздравление с юбилеем. Актёру театра и кино исполнилось 75 лет.