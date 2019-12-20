Глава Минфина РФ Антон Силуанов проводит в Санкт-Петербурге переговоры с главой украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком. На встрече также присутствует президент России Владимир Путин.
Одной из главных тем дискуссий стало подписание газового контракта с Киевом,
Мы будем стремиться к этому, но они (условия контракта. — NEWS.ru) должны быть взаимоприемлемыми, без создания обеим сторонам рисков, — считает глава государства.
Предыдущее обсуждение транзита голубого топлива по территории Украины в Европу состоялось 19 декабря в Берлине на уровне министерств. В Германию прибыли представители РФ, Украины и Еврокомиссии.
Аналитики из рейтингового агентства S&P Global сообщили об альтернативных способах транзита газа в Европу в обход Украины. Они утверждают, что ЕС сможет спокойно перенести кратковременные перебои.
По словам экспертов, справиться с кратковременными отключениями европейцам помогут накопленные рекордные запасы топлива. На сегодняшний день хранилища заполнены на 95%. Из них 11,5 млрд кубических метров — это запасы «Газпрома». Также отмечается рост импорта сжиженного природного газа (СПГ).
Эксперты предполагают, что транспортировку газа можно будет наладить по новым газопроводным магистралям, которые построила Россия. Обеспокоенность связана с прекращением действия газового договора между РФ и Украиной.
Ранее премьер-министр Украины допустил возможность «газовой войны» страны против Кремля, пишет NEWS.ru.
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