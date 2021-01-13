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Глава Минцифры заразился коронавирусом

15:19, 13 января 2021 23
Максут Шадаев Максут Шадаев Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев заболел коронавирусом, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

В данный момент он успешно борется с COVID и идёт на поправку, — отметил Чернышенко во время совещания президента РФ с членами правительства.

Как писал NEWS.ru, ранее председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что один из депутатов Госдумы находится в реанимации из-за коронавирусной инфекции.

В конце декабря 2020 года председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что более трети депутатов нижней палаты парламента переболели COVID-19. По его словам, они получают лечение от коронавируса там, где был поставлен соответствующий диагноз. Он добавил, что уже второй депутат скончался из-за коронавируса — его память почтили коллеги на заседании Госдумы. Представитель фракции КПРФ Валентин Шурчанов умер 18 декабря. Его коллега по фракции Ваха Агаев ушёл из жизни в сентябре.

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