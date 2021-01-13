Глава Минцифры заразился коронавирусом

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Президент России Владимир Путин призвал перейти к массовой вакцинации всего населения страны против COVID-19 уже со следующей недели. В связи с этим глава государства поручил подготовить соответствующую инфраструктуру.

Прошу вас со следующей недели приступать к масштабной вакцинации всего населения. И выстроить соответствующий график этой работы, — отметил Путин. 13 января российский лидер проводит совещание с членами российского правительства,...