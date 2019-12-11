https://static.news.ru/photo/78076b12-1c73-11ea-a243-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Руководитель МЧС РФ Евгений Зиничев рассказал, как российский президент Владимир Путин воспринял известие о спасении десятимесячного младенца из-под завалов на месте взрыва в Магнитогорске.

Как вспоминает Зиничев, сначала он доложил главе государства о ситуации в целом и предположил, что живых на месте происшествия нет, так как ситуацию усугублял тридцатиградусный мороз. Когда обнаружили Ваню Фокина, глава МЧС поспешил известить об этом Путина, пишет «Комсомольская правда».

А живые всё-таки есть, — ответил президент с облегчением.

Министр считает, что спасение маленького Вани — настоящее чудо и называет трагедию в Магнитогорске самой страшной чрезвычайной ситуацией, с которой ему пришлось столкнуться за время службы.

Обрушение одного из подъездов в многоквартирном десятиэтажном доме в Магнитогорске произошло утром 31 декабря 2018 года. Основной версией ЧП считается взрыв бытового газа. Под обломками были найдены 39 погибших. Ваню Фокина спасатели обнаружили, услышав его плач. На тот момент ему было 10 месяцев. Находившийся в течение 35 часов на морозе в −30 градусов малыш выжил, так как был укутан в тёплую одежду и лежал в кроватке.

Как писал NEWS.ru ранее, в декабре Ване Фокину предстоит пройти новый курс реабилитации. После прошлого курса, пройденного в октябре 2019 года, он сделал первые самостоятельные шаги.