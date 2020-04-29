Глава МЧС поздравил российских пожарных с профессиональным праздником

https://static.news.ru/photo/7b403b0a-8a65-11ea-9b42-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Министерства чрезвычайных ситуаций Евгений Зиничев пожелал крепкого здоровья и удачи российским пожарным в их профессиональный праздник, который отмечается 30 апреля.

Министр отметил, что в структуре ведомства пожарная служба — самая многочисленная. В общей сложности, в России действуют порядка 1600 гарнизонов пожарной охраны, службу несут почти 550 тысяч человек. По данным Зиничева, только за начало 2020 года российские пожарные спасли более 70 тысяч человек.

Ваша служба — это подвиг во имя спасения, пример преданности благородному делу, сочетание мужества, героизма и высокого профессионализма. Благодарю личный состав за добросовестную работу и профессионализм, — говорится в поздравлении.

Как писал NEWS.ru ранее, военнослужащие-спасатели МЧС смогут носить каракулевые береты. Приказ о введении нового головного убора опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Отмечается, что берет из натурального каракуля серого цвета состоит из донышка, передней и задней стенок.