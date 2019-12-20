https://static.news.ru/photo/e52e7208-2317-11ea-9962-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Любители пива рискуют своим здоровьем. Злоупотребление хмельным напитком может навредить внутренним органам, особенно печени. Молодым жителям Хакасии, ставшей второй в рейтинге по объёмам разовой покупки «разливного» в РФ, лучше поберечь организм, заявила председатель движения «Матери России» и бывший сенатор от республики Валентина Петренко.

Будет пивная печень, у тех, кто употребляет достаточное количество пива <...> За этим следует и ожирение, и тесная работа желудочно-кишечного тракта, нарушается очень серьёзно, — цитирует общественного деятеля «Политика сегодня».

Она посетовала на привычку хакассцев посещать спортивные мероприятия с жестяными банками. В качестве альтернативы Петренко предлагает заниматься спортом.

По данным исследования компании «Эвотор», в Хакасии за один раз могут купить до 3,4 л. пива. Литр напитка стоит около 67 рублей, что намного ниже средних 94 рублей по стране.

Ранее NEWS.ru сообщал, что депутат от «Единой России» Ильдар Гильмутдинов разработал поправки в закон о регулировании алкогольного рынка, направленные на борьбу с фирмами-однодневками, которые занимаются производством нелегальной пивоваренной продукции.