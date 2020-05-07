«Он не социолог»: глава Левада-Центра ответил на критику Пескова

https://static.news.ru/photo/94207160-9043-11ea-be65-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не обладает достаточной квалификацией, чтобы оценивать работу социологов. Об это заявил руководитель Левада-Центра Лев Гудков.

Так он ответил на публичное недоверие представителя Кремля результатам исследования о рейтингах главы государства.

По словам Гудкова, работающие в организации специалисты заявление чиновника могут лишь «пропустить мимо ушей».

Мы не работаем на Кремль, и в профессиональном смысле нам его [Пескова] мнение не очень интересно: он не социолог. Понятно, что у них есть прокремлёвские службы, работающие по принципу «Чего изволите?». У нас немного другой подход, — заявил глава Левада-Центра в эфире НСН.

Вместе с тем он отметил, что негативные оценки из Кремля могут отрицательно повлиять на работу социологов, так как «пугают партнёров».

Не случайно организацию «наградили званием иностранного агента», добавил Гудков.

Ранее, как писал NEWS.ru, Песков заявил, что Кремль не склонен доверять результатам опроса Левада-Центра о снижении рейтинга Владимира Путина. По словам пресс-секретаря главы государства, существуют и другие опросы, которые демонстрируют иную картину.

Причиной разногласий стало исследование, согласно которому в апреле рейтинг президента снизился на несколько процентных пунктов по сравнению с мартом 2020 года.

Песков публично не соглашался и с результатами исследования мнений россиян о поправках в Конституцию. Он утверждал, что информация Левада-Центра не совпадает с данными, полученными Кремлём.