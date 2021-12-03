Глава Кузбасса уточнил размеры выплат пострадавшим на «Листвяжной»

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв в своём Telegram-канале уточнил размеры дополнительных выплат, которые получат пострадавшие в результате аварии на шахте «Листвяжная». Тем, чьё состояние оценивается как тяжёлое и средней степени тяжести, местные власти выплатят по 400 тысяч рублей.

Накануне глава региона сообщил, что пострадавшие в средней и лёгкой степени получат по 200 тысяч рублей.

Уточнённые данные: дополнительно по 1 млн рублей семьям погибших, по 400 тысяч рублей пострадавшим в тяжёлом и среднем состоянии, по 200 тысяч рублей — в состоянии лёгкой степени тяжести, — написал Цивилёв.

Он добавил, что 3 декабря исполнилось девять дней с момента ЧП на «Листвяжной». Во всех храмах Кузбасса в этот день прошла панихида по погибшим на шахте. Кроме того, во всех муниципалитетах региона началось возложение цветов, говорится в сообщении в Telegram-канале главы региона Сергея Цивилёва.

По факту взрыва на шахте было возбуждено уголовное дело, фигурантами которого являются пять человек. Они были арестованы по решению суда. Директору шахты Сергею Махракову, его заместителю Андрею Молоствову и начальнику участка Сергею Герасименко было предъявлено обвинение в нарушении требований промышленной безопасности. Инспекторы Ростехнадзора Вячеслав Семыкин и Сергей Винокуров обвиняются в халатности при проверках предприятия, как следует из материалов следствия.

Авария на шахте «Листвяжная» произошла утром 25 ноября на глубине 250 метров. По данным экстренных служб, на шахте произошло два взрыва метана.