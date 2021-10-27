Глава КС заявил о риске вторжения в права человека при пандемии

Глава Конституционного суда России Валерий Зорькин заявил, что в период кризиса, во время пандемии коронавируса, у власти может возникнуть большой соблазн вторгнуться в сферу прав человека. Дело в «общей формулировке» в одной из статей Конституции. Об этом пишет RG.ru.

Речь идёт о части 3 статьи 55 Конституции. В ней говорится, что «права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства».

По словам Зорькина, государство может использовать эту расплывчатую формулировку, чтобы установить ещё больше ограничений. Он подчеркнул, что вводимые меры для борьбы с пандемией не должны противоречить защите конституционных ценностей и быть соразмерными степени опасности.

В Москве из-за напряжённой ситуации с коронавирусом с 28 октября вступил в силу режим нерабочих дней, который продлится до 7 ноября. Чтобы не допустить распространения заболевания, власти города ввели ряд санитарных ограничений.

20 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих выходных с сохранением зарплаты в период с 30 октября по 7 ноября. Документ также наделяет глав регионов правом вводить выходные до этого срока и продлевать их.