https://static.news.ru/photo/fcd5808c-6dcb-11ea-864b-fa163e074e61_660.jpg Сергей Аксёнов Фото: glava.rk.gov.ru

Шесть новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 зарегистрировано в Крыму. Таким образом, число жителей этого региона с подтверждённым диагнозом увеличилось до семи, сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

Он уточнил, что все заболевшие — это местные жители, который вернулись из неблагополучных по коронавирусу стран. Четверо — члены одной семьи, которая находилась в туристическом круизе в ОАЭ. Ещё два случая связаны с посещением Литвы и Бельгии.

У четырёх инфицированных наблюдается бессимптомное течение заболевания, которое выявлено лабораторно. У двоих заболевших — состояние средней степени тяжести, — рассказал Аксёнов в социальных сетях.

По его словам, все контактировавшие с заболевшими граждане находятся под наблюдением медиков.

По данным на 24 марта, число заразившихся коронавирусом в мире превышает 387 тысяч человек. Скончались около 16,7 тысячи больных, более 101 тысячи пациентов выздоровели. В России зарегистрировано 495 случаев инфицирования. Выздоровели 22 человека.

Ранее NEWS.ru писал, что за пределами России до сих пор остаются почти 58 тысяч туристов. Их вернут на родину до конца марта.