Глава Крыма призвал не воспринимать самоизоляцию как «перегибы на местах»

https://static.news.ru/photo/9854d656-7c0a-11ea-81f6-fa163e074e61_660.jpg Сергей Аксёнов Фото: Сергей Аксёнов/facebook.com

Жителям Крыма следует с пониманием отнестись к введённому режиму самоизоляции, заявил глава региона Сергей Аксёнов. По его словам, принимаемые меры борьбы с коронавирусом не стоит воспринимать как «перегибы на местах».

Он отметил, что власти вынуждены ограничивать передвижения людей.

Это не чья-то прихоть или «перегибы на местах», это необходимость, от которой в самом прямом смысле зависят жизнь и здоровье людей, — подчеркнул он.

Политик написал в Facebook, что в настоящий момент нет иного выбора, так как необходимо максимальное разобщение людей. Чем добросовестнее жители соблюдают ограничения, тем меньше возможностей передачи вируса, что повышает шансы на снятие мер.

Подобные меры, зачастую более жёсткие, сегодня действуют во многих странах, затронутых пандемией. Везде люди встревожены, везде страдает экономика, несёт убытки бизнес, колоссальная нагрузка ложится на врачей, на систему здравоохранения, — добавил он.

При этом ограничения должны быть адекватны ситуации, и власти взвешивают и обсуждают со специалистами каждый свой шаг.

Ранее, как писал NEWS.ru, актёры, сыгравшие в сериалах «Клиника», «Скорая помощь», «Доктор Хаус» и «Анатомия страсти», коллективно поблагодарили медицинских работников за героизм во время пандемии коронавируса.