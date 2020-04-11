Глава Крыма назвал условия для смягчения ограничений из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/739731fa-7c0b-11ea-a12d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Ограничения на работу предприятий, которые были введены из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, будут отменены, как только это станет возможным. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.

Он подчеркнул, что понимает усталость крымчан, накопившееся раздражение, финансовые и бытовые проблемы. Тем не менее другого пути в борьбе с коронавирусом пока нет, заверил руководитель региона.

Мы ожидаем встречного движения от работодателей, от представителей бизнеса, от всех граждан: профилактические меры должны соблюдаться неукоснительно, это ключевое условие для возобновления и продолжения работы, — написал Аксёнов в Facebook.

По его словам, на территории республики будут в сжатые сроки реализованы все меры поддержки граждан и экономики, которые были озвучены президентом страны и приняты на федеральном и региональном уровнях.

Режим самоизоляции населения в Крыму установлен по 30 апреля, а в соседнем городе федерального значения Севастополе — по 19 апреля. Улицы патрулируют полицейские и сотрудники Росгвардии. Разрешена работа лишь тех предприятий, которые отвечают за жизнеобеспечение и торговлю товарами первой необходимости.

Как писал NEWS.ru, глава Крыма попросил жителей с пониманием отнестись к введённому режиму самоизоляции. Он отметил, что принимаемые меры борьбы с коронавирусом не стоит воспринимать как «перегибы на местах».

По состоянию на первую половину дня 11 апреля в республике выявлено 29 случаев заражения коронавирусом, 12 человек выздоровели. В Севастополе — шесть случаев заражения, выписаны четверо. В целом по России — более 13,5 тысячи официально зарегистрированных фактов инфицирования, 106 человек скончались, 1045 справились с болезнью.

В мире в общей сложности заразились 1,7 млн человек, более 102,9 тысячи погибли, порядка 378,2 тысячи выздоровели.