Глава Крыма назвал «нацистским шабашем» шествие в честь Бандеры

https://static.news.ru/photo/7416d0d8-4c74-11eb-909e-fa163e074e61_660.jpg Сергей Аксёнов Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Глава Крыма Сергей Аксёнов высказался о шествии в честь Бандеры на Украине и предрёк республике потерю части территории. Политик заявил, что Крым «не хотел» оставаться в составе «бандеровской и русофобской» Украины.

Донбасс с оружием в руках отстоял своё право быть частью русского мира. Неизбежно уйдут и другие, как минимум юго-восточные области. Здоровые люди не могут жить в зачумлённом бараке, это опасно для жизни, — написал Аксёнов на своей странице во «ВКонтакте».

По мнению руководителя республики, официальный Киев продолжает делать всё возможное, чтобы сделать процесс распада своего государства «необратимым», а бандеровские марши воспринимались бы как «олицетворение государственной политики».

Само шествие, которое прошло вечером 31 декабря в центре украинской столицы в честь 112-й годовщины со дня рождения лидера украинских нацистов, Аксёнов назвал «нацистским шабашем». Политик аргументировал, что именно попытки Киева строить свою государственность на идеях «отмороженных нацистов» и привели к крушению этой самой государственности.

Украинский нацизм, считает политик, стал инструментом и полного подчинения «внешним игрокам».

Однако исторический опыт ясно показывает, что только будучи частью русского мира, Украина может быть по-настоящему свободной и независимой. А бандеровщина обязательно отправится туда, где ей и место — на свалку истории, — заключил глава Крыма.

Ранее NEWS.ru сообщал, что полицейские и военные усилили меры безопасности в центре Киева на фоне анонсированного шествия националистов, предположительно, по случаю 112-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры.