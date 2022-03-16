Глава Крыма Аксёнов отказался признавать Зеленского президентом Украины

Глава Крыма Сергей Аксёнов отказался называть Владимира Зеленского президентом Украины. Глава российского региона заявил в эфире телеканала «Крым 24», что украинский политик всего лишь «руководитель режима».

Не президент, а руководитель режима, — сказал Аксёнов.

Он добавил, что если бы не специальная военная операция на Украине, то украинские националисты пошли бы на силовой сценарий в отношении Донбасса, а после – Крыма. По словам Аксёнова, это настоящие неонацисты со всеми вытекающим последствиями, с «характерными чертами, с желанием издеваться над людьми».

Накануне Аксёнов призвал изъять в пользу России торговые объекты в Крыму, принадлежащие украинским предпринимателям, которые поддерживают «дестабилизацию обстановки». Аксёнов также добавил, что выступает за введение на полгода госрегулирования цeн на основные продукты питания «на определённый период». Cоответствующие предложения направлены в правительство России.

Президент России Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам он отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против Москвы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о доведении до украинской стороны информации, что спецоперация по демилитаризации может закончиться в любой момент, если Киев выполнит условия Москвы. В перечень требований входит признание Крыма частью России, признание Донецкой и Луганской народных республик, а также внесение поправки в конституцию, запрещающей вступление в «какой-либо блок».