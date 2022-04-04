Аксёнов призвал очищать русский язык от англицизмов

Глава Крыма Сергей Аксёнов призвал россиян избавляться от англицизмов в речи. По его мнению, это поможет бороться с русофобией.

Аксёнов считает, что внутри страны «необходимо полное очищение от чужих смыслов». Он предложил начать изменения не с речи, а с запрета на латинские названия российских предприятий.

Внутри страны нам необходимо полное очищение от чужих смыслов. Начать следует с очищения нашего языка, речи и образовательного процесса от англицизмов, которые зачастую используются абсолютно неоправданно, — вплоть до запрета использовать английские слова в названиях отечественных предприятий, — пояснил Аксенов в своём Telegram-канале.

По мнению главы Крыма, со стороны Запада осуществляется наступление на всё, что связано с Россией, её жителями и культурой, чем европейцы демонстрируют «пещерную русофобию». В ответ на это, считает Аксёнов, русским нужно объединиться.

Западный мир отбросил все приличия, все маски, под которыми он скрывал свою пещерную русофобию. Мы должны ответить на это наступление единством всех русских людей во всём мире, единством всех, кто любит Россию, кто считает себя частью Русского мира, — заявил политик.

Также Аксёнов призвал россиян выстроить коллективную оборону в мировом общественном мнении. По словам политика, жителям страны это «по силам».

Дмитрий Медведев ранее жёстко раскритиковал премьер-министра Польши за предложение ввести санкции против всех членов партии «Единая Россия». По мнению зампредседателя Совета безопасности России, европейский политик «слетел с катушек».