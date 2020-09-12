Глава комитета ГД раскритиковал идею выдавать права с 16 лет

https://static.news.ru/photo/1cd87936-f65a-11ea-b16b-fa163e074e61_660.jpg Евгений Москвичёв Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Идея снизить возрастной ценз на управление автомобилем может стать губительной для молодёжи. Такого мнения придерживается глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичёв.

Депутат отметил, что «мы не должны губить новое поколение России на дорогах».

У нас человек в возрасте 16 лет не понимает <...> 18 мы сделали, 18 лет — юноши, если аналитику взять, то гибнут, начиная с 18 и до 26 возраст. Лихачество, лихачество, лихачество. Мы новое поколение России не должны губить на дорогах <...> поэтому мое мнение "нет", — резко прокомментировал инициативу Москвичёв.

Идею давать права, начиная с 16 лет, подал депутат Госдумы Василий Власов, который уже направил обращение по этому поводу начальнику ГУОБДД МВД Михаилу Черникову. Власов аргументировал свою идею тем, что желание купить машину превратится в желание начать работать раньше, а это позволит молодым людям быть вовлечёнными в экономические процессы в более раннем возрасте.

Ранее NEWS.ru сообщал, что с 2020 года в России был снижен возрастной ценз на обучение вождению легкового автомобиля и грузовика до 16 лет, однако получить права до совершеннолетия не удастся.