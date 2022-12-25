Глава католиков России архиепископ Пецци поздравил верующих с Рождеством

Фото: Daniil Ivanov / Russian Look / Global Look Press

С наступившим Рождеством Христовым поздравил российских католиков председатель Конференции католических епископов России архиепископ Павел (Паоло) Пецци и призвал разделить мир и радость этого праздника с другими людьми, передает ТАСС. Священник обратился с поздравительной проповедью во время ночной рождественской мессы в столичном кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии. Представитель католической церкви отметил, что главный символ Рождества — это любовь.

Рождество — это ответ на все человеческие вопросы, исполненные всякого желания счастья, блага, любви, вечности. Рождество — это любовь, бескорыстная любовь Бога, который разделяет человеческую судьбу, — сказал архиепископ Пецци.

Он призвал разделять радость Рождества с другими людьми и отметил важность мира. Католики по всему миру празднуют Рождество 25 декабря, вместе с некоторыми протестантами, а также рядом православных церквей, которые придерживаются григорианского и ново-юлианского календарей. Русская православная церковь празднует Рождество Христово 7 января.

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