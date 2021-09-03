Глава Камчатки высказался о дефиците красной икры

Глава Камчатского края Владимир Солодов рассказал, что в регионе была весьма успешной путина в этом году, поэтому дефицита красной икры не ожидается. Сейчас цены стабилизировались, заверил он в ходе выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Дефицита мы не ждём​​​. На самом деле цены несколько стабилизировались. У нас был всплеск в начале сезона. Во время активной путины мы обеспечили наличие икры по цене три тысячи рублей за килограмм, горбуша в рамках проекта «Доступная рыба», — объяснил он.

По словам губернатора, сейчас Федеральная антимонопольная служба проверяет обоснованность ценообразования на икру, но говорить о дефиците на товар или о перебоях с поставками — нет никаких оснований. На столах россиян икра точно будет, сказал Солодов.

Что касается ценообразования — это тонкий момент вмешательства в рыночные механизмы, добавил глава Камчатки. Но власти региона отправили в ФАС все необходимые материалы. Специалисты сделают свои выводы.