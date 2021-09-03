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Глава Камчатки высказался о дефиците красной икры

06:16, 04 сентября 2021
Глава Камчатки высказался о дефиците красной икры Фото: Andrey Shapran/Russian Look/Global Look Press
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Глава Камчатского края Владимир Солодов рассказал, что в регионе была весьма успешной путина в этом году, поэтому дефицита красной икры не ожидается. Сейчас цены стабилизировались, заверил он в ходе выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Дефицита мы не ждём​​​. На самом деле цены несколько стабилизировались. У нас был всплеск в начале сезона. Во время активной путины мы обеспечили наличие икры по цене три тысячи рублей за килограмм, горбуша в рамках проекта «Доступная рыба», — объяснил он.

По словам губернатора, сейчас Федеральная антимонопольная служба проверяет обоснованность ценообразования на икру, но говорить о дефиците на товар или о перебоях с поставками — нет никаких оснований. На столах россиян икра точно будет, сказал Солодов.

Что касается ценообразования — это тонкий момент вмешательства в рыночные механизмы, добавил глава Камчатки. Но власти региона отправили в ФАС все необходимые материалы. Специалисты сделают свои выводы.

Ранее стало известно, что в России подорожали красная икра и рыбная продукция. По состоянию на начало августа цена на икру поднялась на 1,4%. Рыба подорожала на 2,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Продажи же красной икры в рознице за последний год упали в натуральном выражении на 20%, в то же время повысились продажи заменителей красной икры.

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