Глава калининградского центра мусульман извинился за мывших ноги в часовне

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Глава духовно-культурного центра мусульман Калининградской области Ахмеджан Кадимагомедов принёс извинения за уроженцев Дагестана, снявших на видео, как они моют обувь в источнике в православной часовне.

Инцидент произошёл в часовне в честь иконы Божьей матери в Калининграде: молодые люди выложили в Сеть ролик, на кадрах которого видно, как они моют ноги в «Живоносном источнике». Интернет-пользователи резко осудили их поведение. После этого один из героев, который назвался Расулом, записал обращение к жителям города с извинениями.

Кадимагомедов в своём видеообращении отметил, что в Интернете распространилась информация о том, что это сделали уроженцы Чечни, однако это не так. По его словам, молодые люди в ролике — уроженцы Дагестана, передаёт РИА Новости.

Мы приносим свои извинения, чтобы впредь такого не совершалось, — сказал глава духовно-культурного центра мусульман.

В записи видеообращения также принял участие председатель Совета национально-культурных сообществ Калининградской области Шукурбек Мирзаджанов. Он назвал инцидент «очень нелицеприятным моментом» и заявил, что это произошло из-за невежества.

В этой связи от лица всех национально-культурных мусульманских автономий приношу свои извинения и призываю всех проявлять благоразумие и сдержанность. Эта ситуация будет детально разобрана, — сказал Мирзаджанов.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в «Живоносном источнике» в часовне в честь иконы Божьей матери на территории Калининграда перекрыли краны после того, как несколько мужчин помыли ноги в роднике.