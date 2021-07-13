Глава кабмина Сахалинской области заразился COVID-19 после вакцинации

Председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик заразился коронавирусом после того, как получил первую дозу вакцины. Об этом сообщает пресс-служба регионального кабмина.

Отмечается, что Белик получил первую дозу препарата несколько дней назад. Таким образом, иммунитет к болезни ещё не успел сформироваться. Глава кабмина Сахалинской области переносит заболевание в лёгкой форме. Он выразил уверенность, что такое течение болезни связано с защитными функциями препарата.

Лечение прохожу на дому, госпитализация мне не требуется. Надеюсь на скорейшее выздоровление. Искренне желаю всем не сталкиваться с коронавирусной инфекцией, — приводит пресс-служба слова Белика.

Ранее врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что рост заболеваемости коронавирусом среди молодёжи объясняется изменениями иммунной системы человека. Он пояснил, что они происходят в организме с течением времени.