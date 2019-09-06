https://static.news.ru/photo/fe0e613e-d213-11e9-a0a1-fa163e074e61_660.jpg Виктор Миненко Фото: st-petersburg.izbirkom.ru

Председатель Госизбиркома Виктор Миненко назвал ложью информацию о нападениях на членов участковых избиркомов (УИК) в Петроградском районе.

Конечно, сейчас вбрасывается фейковая информация о том, что якобы кого-то избили, облили зелёнкой, — сказал Миненко « Фонтанке ».

По его словам, в Петербурге утром 8 сентября открылись 1944 избирательных участка, работа идёт в штатном режиме.

О нападениях утром сообщили двое членов избирательных комиссий Петербурга. Анна Шлейникова из УИК № 1614 заявила, что на выходе из дома её облили зелёнкой. Члена УИК № 1619 Георгия Медвинского, по его словам, двое мужчин ударили по лицу.

Миненко сообщил, что сейчас вопросом о фейковых сообщениях занимаются полицейские.

Есть информация о том, что по прибытии к зданию он сам упал, а потом пришёл на участок и сказал, что его избили, — сказал Миненко.

О ком именно идёт речь, глава Горизбиркома не уточнил.

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