Председатель Госизбиркома Виктор Миненко назвал ложью информацию о нападениях на членов участковых избиркомов (УИК) в Петроградском районе.
Конечно, сейчас вбрасывается фейковая информация о том, что якобы кого-то избили, облили зелёнкой, — сказал Миненко «Фонтанке».
По его словам, в Петербурге утром 8 сентября открылись 1944 избирательных участка, работа идёт в штатном режиме.
О нападениях утром сообщили двое членов избирательных комиссий Петербурга. Анна Шлейникова из УИК № 1614 заявила, что на выходе из дома её облили зелёнкой. Члена УИК № 1619 Георгия Медвинского, по его словам, двое мужчин ударили по лицу.
Миненко сообщил, что сейчас вопросом о фейковых сообщениях занимаются полицейские.
Есть информация о том, что по прибытии к зданию он сам упал, а потом пришёл на участок и сказал, что его избили, — сказал Миненко.
О ком именно идёт речь, глава Горизбиркома не уточнил.
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