https://static.news.ru/photo/2f68f454-6d11-11ea-8c98-fa163e074e61_660.jpg Фото: mos.ru

Председатель московского горизбиркома Юрий Ермолов на заседании рассказал об особенностях электронного голосования по поправкам в Конституцию. По его словам, жители города смогут подать заявление на участие в нём с 25 марта по 16 апреля.

Сделать это можно будет через портал госуслуг или на mos.ru, передаёт «Интерфакс». В течение периода горожане также смогут отозвать своё заявление.

Предлагается проводить дистанционное голосование с 8:00 19 апреля до 20:00 22 апреля, то есть без малого в течение четырёх дней. При выборах депутатов Мосгордумы голосование проводилось один день с 8:00 до 20:00, — отметил он.

В это же время будут собираться заявки на голосование по месту фактического пребывания.

При получении электронного бюллетеня гражданин сможет заполнить его до 20:00 22 апреля, а не в течение 15 минут, как на выборах в Мосгордуму. При этом если человек не стал отдавать свой голос в электронном виде, он сможет посетить обычный избирательный участок.

Кроме того, к электронной версии списка избирателей получат доступ не только председатели участковых избиркомов, но и все её члены. Положение об электронном голосовании вступит в силу после согласования с Центризбиркомом, заключил Ермолов.

Как писал NEWS.ru, голосование будет проводиться по поправкам, которые содержат инициативу депутата Госдумы Валентины Терешковой, которая предполагает отказ от учёта предыдущих сроков Путина (в настоящий момент идёт его четвёртый по счёту срок и второй подряд после избрания в 2012 году). Это позволит президенту снова занять свой пост после принятия поправок.

В тексте документа говорится, что предлагаемые Путиным поправки, ограничивающие число президентских сроков двумя, не препятствуют переизбранию политика, занимающего пост главы государства на момент изменения Основного закона. Число предыдущих президентских сроков не будет иметь значения.

Глава государства во время выступления в Госдуме заявил, что власть президента не должна быть связана с одним человеком. По его словам, для развития России нужна сменяемость власти. При этом он поддержал обнуление собственных сроков.

Сразу же после выступления президента в ГД депутаты поддержали включение инициативы в поправки к Конституции, а затем приняли эти поправки во втором чтении. На следующий день изменения были приняты в третьем чтении и одобрены Советом Федерации.

Оппозиция уведомила мэрию Москвы о проведении 21 и 22 марта митинга против новых сроков Путина. Мероприятие должно пройти на проспекте Сахарова. Однако позднее градоначальник Сергей Собянин объявил, что из-за коронавируса в городе запрещено проведение массовых мероприятий, власти отказались согласовывать акцию.

Кроме того, вечером 10 марта москвичи вышли к Кремлю на одиночные пикеты против обнуления сроков Путина. Затем одиночные пикеты проходили 14 марта в Москве (силовики задержали около 50 человек, в отделе полиции избили правозащитника Льва Пономарёва) и 15 марта в Санкт-Петербурге (как минимум 20 человек задержали).