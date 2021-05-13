Генерал-майор юстиции подал рапорт на увольнение из МВД

https://static.news.ru/photo/59d6c516-b3da-11eb-a520-96000091f725_660.jpg Наталья Агафьева Фото: 77.мвд.рф

Начальник Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве генерал-майор юстиции Наталья Агафьева написала рапорт об увольнении. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

На её место будет назначен один из нынешних руководителей Следственного департамента, — говорится в сообщении.

11 сентября 2014 года указом президента России Владимира Путина полковник юстиции Наталья Агафьева была назначена заместителем начальника Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Москве — начальником главного следственного управления. Она занимала этот пост больше шести лет.

Как уточняется на сайте ГУ МВД РФ по Москве, на службу в органы внутренних дел Агафьева пришла в 1978 году. Изначально она занимала должность участкового инспектора по делам несовершеннолетних ОВД Кувандыкского райисполкома Оренбургской области.