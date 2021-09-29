Глава Group-IB не признал вину в госизмене

Основатель и гендиректор известной IT-компании Group-IB Илья Сачков не признал свою вину в передаче данных иностранной разведке, сообщил источник ТАСС. Предприниматель проходит по делу о госизмене — против него возбудили уголовное дело.

Вину в государственной измене, которая нанесла репутационный и национальный ущерб интересам России, он не признаёт, как и то, что он сотрудничал с разведкой иностранных государств, — сказал источник СМИ в силовых структурах.

Комментариями органов следствия и стороны защиты арестованного эксперта в области информационной безопасности журналисты на данный момент не располагают.

Ранее стало известно, что Сачкова арестовали в Москве 29 сентября. Накануне в офисе организации прошли обыски.

На данный момент известно, что Сачков арестован на два месяца, до 27 ноября. По статье о госизмене (275 УК РФ) гендиректору Group-IB грозит от 12 до 20 лет. Материалы дела, как и в большинстве расследований, связанных с госизменой, засекречены.

Group-IB занимается кибербезопасностью и разрабатывает решения для предотвращения кибератак. Компания сотрудничает с ЦИБ ФСБ, а также с Интерполом, Европолом и ОБСЕ.