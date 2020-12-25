Глава Гознака рассказал о самом популярном способе подделки паспорта

https://static.news.ru/photo/aa8293dc-4675-11eb-b89d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Глава Гознака Аркадий Трачук рассказал, что в России есть разные способы подделки паспортов, однако один из них является наиболее распространённым, а подделку бывает крайне непросто отличить от оригинала.

Трачук сразу оговорился, что считает опрометчивым обсуждать такие вещи и рассказывать публично о мнении Гознака и способах выявления поддельных паспортов. Но в то же время он отметил, что может назвать самый популярный способ — при помощи переклеенной фотографии, передаёт РИА Новости.

Есть способы её выявления, но они предполагают наличие хотя бы примитивного оборудования и минимальной наблюдательности. Рассчитывать на то, что все люди, которые сталкиваются с необходимостью проверки документов, имеют ультрафиолетовую лампу, наверное, не приходится, — заявил Трачук.

Главу Гознака также спросили, считает ли он, что по этой причине паспорт гражданина России нуждается в модернизации. Трачук сказал, что если в ближайшее время будут приняты конкретные решения по введению электронных паспортов, то такой необходимости не возникнет.

Как сообщал NEWS.ru, ранее глава Гознака Аркадий Трачук рассказал о возможности создания для россиян электронного паспорта. По его словам, сделать это несложно, но сейчас предметом обсуждений является вопрос введения электронного паспорта в обиход.