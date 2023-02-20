В управляющих компаниях поддержали наказания за недопуск газовщиков в дома Глава гильдии управляющих компаний Москвина: наказания за недопуск газовщиков предотвратят взрывы газа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Введение административной ответственности за недопуск в квартиру сотрудников техобслуживания газового оборудования поможет предотвратить взрывы газа в будущем, заявила в беседе с «Радио 1» исполнительный директор гильдии управляющих компаний Вера Москвина. Эксперт пояснила, что данный законопроект могли ввести еще пять лет назад. По ее словам, сейчас стране приходится иметь дело с катастрофическими последствиями промедления.

Предложение по этому законопроекту уже лежит пять лет. Если бы его приняли раньше, мы бы не имели такие катастрофические последствия, — отметила Москвина.

Эксперт пояснила, что газовое оборудование является общедолевым имуществом, которое принадлежит всем жильцам в равной степени. При этом сотрудников техобслуживания часто не пускают в дом по личным причинам, уточнила она. Так, некоторые жильцы совершают противоправные действия с газовым оборудованиям. Например, перевешивают газовую колонку с одной стены на другую при ремонте ванны. В таком случае газовщиков не пускают, чтобы они не зафиксировали нарушения, подчеркнула Москвина.

Управляющая компания не должна быть в стороне. Она этих ремонтников и пускает. Если сомневаетесь, что к вам пришли сотрудники, а не мошенники, то позвоните в диспетчерскую и спросите есть ли обход, — считает она.

Ранее в пятиэтажном доме в Новосибирске произошел взрыв газа. В результате обрушились два подъезда. После взрыва в доме начался пожар, его площадь составила около 300 квадратных метров. Из дома эвакуировали 50 человек. В результате трагедии погибли13 человек, еще 14 смогли вытащить живыми из-под завалов дома.