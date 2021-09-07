Глава Гидрометцентра предупредил о заморозках в ряде регионов России

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о заморозках в отдельных регионах России. Заморозки от 2 до 5 градусов ниже нуля будут наблюдаться в центральной части России и Уральском федеральном округе, пишет ТАСС.

Холодные воздушные массы будут проходить по Поволжью, поэтому в южных регионах, Самарская, Оренбургская области, Башкортостан, заморозки ожидаются даже до −4 градусов. На Нижней Волге, в Волгоградской области, прогнозируются также заморозки до −1 градуса, — сказал Вильфанд.

Заморозки, по словам синоптика, ожидаются не только в центральной части России, но и Свердловской, Тюменской, Челябинской, Курганской, Курской, Воронежской, Самарской, Оренбургской, Мурманской, Астраханской областях. Температура воздуха там будет опускаться до 2 градусов ниже нуля.

В Свердловской области на 7 сентября уже выпал снег.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что до конца рабочей недели жителей центра Европейской России ожидает потепление до 20 градусов. Это произойдёт благодаря западным ветрам