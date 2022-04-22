Глава ФТС: параллельный импорт не откроет границы для ввоза подделок

Введение легализации на параллельный импорт не отразится на ввозе оригинальных товаров в Россию, заявил глава Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимир Булавин. С его слов, новшества, утвержденные правительством РФ не откроют границы для транспортировки поддельной продукции и реплик, а наоборот, сыграют на руку потребителям, которые смогут приобрести качественные товары, пишет РИА Новости.

В условиях недружественных действий иностранных государств нашим правительством был разрешен параллельный импорт товаров. Особо замечу, эти нововведения не открывают границы для ввоза контрафактных товаров, а будут распространяться на ввоз оригинальной качественной продукции правообладателей, которые отказываются участвовать в общеустановленном обороте товаров, — заявил Булавин.

30 марта правительство России легализовало так называемый параллельный импорт, при котором поставка товара осуществляется без разрешения правообладателя, в марте. Предполагается, что данная мера позволит удовлетворить спрос потребителей на импортные товары, ушедшие с российского рынка из-за ситуации вокруг Украины. Мера предполагает ввоз оригинальных товаров через альтернативные каналы поставок.

Минпромторг составил перечень товаров, разрешённых к ввозу в страну без разрешения правообладателя. В перечень вошли порядка 50 групп товаров и 200 брендов ушедших из России компаний. Из автомобилей в список параллельного импорта попали Tesla, Land Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, Bentley, Cadillac, Chevrolet, Dodge, Hummer, Rover, GMC, Freightliner, Peterbilt, Kenworth, Mack. По двигателям и запчастям разрешены к ввозу Volvo, Hyundai, Nissan, Volkswagen. Шины: Michelin, Goodyear, Continental, Bridgestone.