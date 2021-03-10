Глава ФСБ пригрозил оппозиционерам атаками террористов

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Государственная дума в первом чтении приняла правительственные законопроекты, согласно которым чиновники, судьи, члены парламента и сотрудники государственных компаний освобождаются от ответственности за нарушения антикоррупционного законодательства. Это будет возможно в том случае, если эти нарушения совершены по не зависящим от чиновников обстоятельствам.

Не зависящими от физического лица обстоятельствами не могут быть признаны регулярно повторяющиеся и прогнозируемые события и явления, а также обстоятельства, наступление которых зависело от воли или действий физического лица, ссылающегося...