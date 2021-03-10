Глава ФСБ пригрозил оппозиционерам атаками террористов

https://static.news.ru/photo/c0961626-81ad-11eb-809f-96000091f725_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Организаторам и участникам несогласованных протестных акций следует помнить о высокой террористической угрозе, которая имеется на таких мероприятиях. Об этом заявил директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) и председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников.
В ходе проведения таких массовых мероприятий «возможны любые эксцессы», предупредил он.
При безответственном отношении к своей безопасности, непросчитывании рисков, непонимании того, что совершение террористической атаки именно на такой акции является вожделенной целью противника, никакие правоохранительные органы и спецслужбы не помогут вам сохранить жизнь и здоровье, — сказал Бортников в интервью «Российской газете».
Он подчеркнул, что несмотря на сложности, спецслужбы принимают «все необходимые защитные меры».
Глава ФСБ добавил, что это не «страшилка», как наверняка попытаются интерпретировать сказанное «в определённых кругах».
Ранее, как писал NEWS.ru, Госдума приняла в первом чтении законопроект о блокировке данных с оправданием экстремизма и терроризма.