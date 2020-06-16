Глава ФСБ доложит Путину об итогах работы НАК

https://static.news.ru/photo/f2bab1b8-afba-11ea-933c-fa163e074e61_660.jpg Александр Бортников Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин встретится с Александром Бортниковым. В ходе переговоров 16 июня глава ФСБ доложит российскому лидеру об итогах заседания Национального антитеррористического комитета.

Помимо других у него будет Бортников, директор ФСБ, который доложит по Национальному антитеррористическому комитету. Сегодня состоялось заседание, и как раз по итогам будет доклад президенту, — приводит ТАСС слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

В информационном центре Национального антитеррористического комитета сообщили, что сотрудники правоохранительных органов за три года предотвратили 14 террористических актов в Приволжском федеральном округе.

Кроме того, ликвидированы семь террористов, в том числе два главаря, пресечена деятельность 48 законспирированных ячеек, связанных с международными террористическими организациями. К уголовной ответственности привлечены 32 организатора террористической деятельности, 102 бандита и 178 их пособников, писал NEWS.ru.