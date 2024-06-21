Глава ФПБК Бородин раскрыл, каких актеров нужно признать иноагентами Глава ФПБК Бородин: нужно признать Назарова и его жену иноагентами

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Нужно признать актера Дмитрия Назарова и его жену Ольгу Васильеву иностранными агентами, считает глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Как он отметил в беседе со «Страстями», никто не проводил проверки их финансирования за рубежом, однако это следует сделать.

Насколько я знаю, Дмитрия Назарова никто не просил объявить иностранным агентом. Сегодня, я считаю, нужно будет обратиться, чтобы его признали иностранным агентом, проверили на иностранное финансирование, потому что этот товарищ в последнее время уже сошел с ума, слетел с катушек в прямом смысле, — объяснил Бородин.

Он отметил, что нужно забыть Назарова и перестать цитировать его, поскольку актер критикует Россию и соотечественников, а также желает победы Украине. Его жена тоже негативно высказывается о стране, поэтому ее следует признать иноагентом.

Кроме того, в отношении актеров нужно возбудить уголовное дело, добавил Бородин. По его словам, еще можно добавить их в список террористов.

Надо дать им понять, что все-таки в нашей стране есть законы, и они, несмотря на статус, звание, регалии должны по ним отвечать. Если ты предал нашу страну в трудную минуту, если ты ее дискредитируешь, то закон работает один и точно для всех, — заключил глава ФПБК.

Ранее актер Оскар Кучера раскритиковал звезду сериала «Кухня» Дмитрия Назарова за негативные высказывания о России из-за границы. Актер сериала «Улицы разбитых фонарей» назвал Назарова «усатым тараканом». По словам Кучеры, он не понимает, «что несет» народный артист РФ.