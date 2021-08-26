В России предложили контролировать блогеров как СМИ

Глава радиохолдинга «Европейская медиагруппа» Роман Емельянов предложил контролировать российских блогеров наравне с другими СМИ. Об этом сообщил ТАСС.

Емельянов считает, что контроль над действиями блогеров должен быть ориентирован на их коммерческую деятельность. Те, кто размещает рекламу, должны это делать по одним правилам. Нынешнюю ситуацию, когда разные виды СМИ живут по разным правилам, нужно исправлять.

Кому-то можно рекламировать букмекеров, кому-то нельзя рекламировать букмекеров, кому-то можно рекламировать пиво, кому-то нет. <...> Либо всем можно, либо всем нельзя, — заявил Емельянов.

Например, действующие ограничения для радио, по его мнению, сдерживают развитие. А единые правила нужны всем, чтобы на одинаковых условиях бороться за рекламодателей.

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