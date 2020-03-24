https://static.news.ru/photo/1644bac2-6db0-11ea-ac3e-fa163e074e61_660.jpg Керсти Кальюлайд Фото: Grzegorz Banaszak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Евросоюзу из-за распространения коронавируса нового типа не под силу выполнить ключевую задачу по контролю функционирования единого европейского рынка, заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

По её словам, основная функция ЕС заключается в обеспечении единого экономического пространства, свободного движения рабочей силы, товаров, услуг и капитала.

Как минимум с тремя из этих компонентов у нас сегодня очевидные проблемы, — отметила она.

Глава Эстонии считает, что многие страны готовы пропускать товары через границы, в том числе Германия, которая активно сотрудничает с республикой. При этом Кальюлайд подчеркнула, что подобные договорённости были результатом двусторонних переговоров, а не соблюдения принципов Евросоюза, передаёт радио Sputnik.

Ранее NEWS.ru писал, что жители Италии выразили благодарность России за помощь в борьбе с коронавирусом. На опубликованном в Сети видео итальянец снял флаг Евросоюза и установил на его месте российский триколор.