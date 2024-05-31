Глава «Энергосети» создал преступную группировку и попал под суд Глава «Энергосети» в Ивановской области причинил ущерб на 900 млн рублей

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В Ивановской области возбуждено уголовное дело в отношении главы «Энергосети» по делу о мошенничестве в крупном размере, передает ТАСС. По версии следствия, руководитель ООО создал преступную группировку, ущерб от действий которой составил свыше 900 млн рублей.

Следственными органами полиции по материалам, предоставленным управлением ФСБ России по Ивановской области, возбуждено уголовное дело в отношении фактического руководителя ООО «Энергосеть» по ч. 4 ст. 159 УК РФ, — говорится в сообщении.

Указывается, что преступления совершались с июня 2017 года по февраль 2023 год: группа лиц под руководством главы «Знергосети», предоставляя услуги по подаче электроэнергии, воровала ее. В дальнейшем она продавалась другим потребителям. Подозреваемого задержали и поместили в СИЗО, об арестах его подельников не сообщается.

До этого в Дагестане прошли массовые задержания по делу о крупных хищениях в «Дагэнерго», ущерб от действий злоумышленников оценивается в 2,8 млрд рублей. Известно, что всего правоохранительные органы задержали 26 человек, в том числе директора «Дагэнерго» Магомедхабиба Мухумаева. Среди подозреваемых числятся как действующие сотрудники компании, так и бывшие.