https://static.news.ru/photo/e49063b4-de49-11e9-be61-fa163e074e61_660.jpg Фото: City News Moskva/Global Look Press

Председатель Совета муфтиев и Духовного управления мусульман России Равиль Гайнутдин назвал целесообразным узаконивание многожёнства.

Если бы на законодательном уровне в республиках, где преобладают в основном мусульмане, разрешить двоежёнство, многожёнство, то это было бы целесообразно. Здесь на весы можно ставить — или иметь 40 любовниц и не нести никакой ответственности, и несколько брошенных детей, или иметь двух законных жён и нести ответственность и перед законом, и перед исламом, — цитирует Гайнутдина « Москва 24 ».

При этом глава ДУМ уточнил, что эта возможность должна быть дана и немусульманам, которые имеют вторых жён и не несут за них ответственности.

Как писал News.ru ранее, соборные мечети должны появиться во всех российских городах-миллионниках и региональных столицах. Председатель президиума Духовного управления мусульман и глава Совета муфтиев РФ Равиль Гайнутдин заявил на отчётно-выборном съезде организации в Москве, что строительство таких мечетей по всей стране необходимо запланировать на ближайшие пять—десять лет.

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