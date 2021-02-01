Глава ДНР вакцинировался «Спутником V»

https://static.news.ru/photo/74a4a4a4-64a6-11eb-b610-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин привился от коронавируса вакциной «Спутник V».

Денис Пушилин сделал прививку от коронавирусной инфекции российской вакциной «Спутник V», — сообщили Донецкому агентству новостей в администрации главы ДНР.

Уточняется, что Пушилин вакцинировался в Центральной городской клинической больнице № 6 Донецка.

Вакцинация «Спутником V» стартовала в ДНР 1 февраля — на следующий день после поступления первой партии российского препарата.

Как писал NEWS.ru, Украина вынуждена «стоять с протянутой рукой» в вопросе вакцинации от коронавируса, признал президент страны Владимир Зеленский. Прививочная кампания в республике так и не стартовала: от российской вакцины Киев отказался намеренно, а спрос на препараты из других стран сегодня намного превышает предложение. Эксперты констатируют: Украина отчасти сама виновата в сложившейся ситуации, которая чревата политическими последствиями для главы государства.

Первые поставки вакцины от коронавируса на Украину ожидаются только в феврале. Это будет 117 тыс. доз препарата Pfizer в рамках инициативы ООН COVAX, позволяющей развивающимся странам получить вакцину за счёт состоятельных государств. Но учитывая, что на Украине живёт более 40 млн человек, эти поставки можно считать каплей в море.

Киев также возлагает надежды на разработку AstraZeneca, ожидая поставок от 2,2 млн до 3,7 млн доз в первом полугодии 2021-го. Однако на днях компания объявила, что не сможет выполнить свои обязательства даже перед Евросоюзом, который заключил контракты с ней раньше, чем Украина.