Глава ДНР подписал указ о создании администрации города Мариуполя

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин распорядился создать администрацию города Мариуполя. Соответствующий указ опубликован на сайте главы ДНР, контроль за исполнением указа возложен на управление внутренней политики главы ДНР.

Создать местную администрацию Донецкой Народной Республики — администрацию города Мариуполя, — говорится в тексте документа.

Главе администрации поручено обеспечить разработку, согласование и утверждение положения об администрации города, её структуре и штате. Также необходимо обеспечить создание администраций районов, назначить их руководителей и провести всю связанную с этим юридическую работу.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Мариуполь уже на 90–95% перешёл под контроль российских военных. Кадыров утверждает, что город постепенно начинает жить мирной жизнью. По его словам, некоторые жители, собиравшиеся в эвакуацию, остаются в городе, а ряд беженцев возвращаются из Ростовской области.

Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, в свою очередь, заявил, что находящимся в настоящее время в Мариуполе украинским силовикам не предоставят коридора для выхода из города. По его словам, украинской стороне уже делалось подобное предложение, но оно не было принято.