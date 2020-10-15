Глава депздрава Москвы и главврач получили ордена Александра Невского

https://static.news.ru/photo/7ced40d0-0e66-11eb-8b93-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун и главный врач станции скорой медицинской помощи имени Пучкова Николай Плавунов награждены орденами Александра Невского за борьбу с коронавирусом.

Как говорится в сообщении на официальном сайте правовой информации, Хрипун и Плавунов представлены к награде за «заслуги в борьбе с коронавирусной инфекцией» и «самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга».

Как сообщал NEWS.ru, в мае 2020 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что в Кремле поддерживают идею награждения врачей, которые борются с коронавирусной инфекцией.

Уже в июне президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому волонтёры могут быть удостоены знака отличия «За благодеяние».