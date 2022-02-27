Глава делегации РФ на конференции ООН извинился за события на Украине

Глава российской делегации на климатической конференции ООН Олег Анисимов на встрече экспертов принёс извинения за события на Украине. Он сделал это во время онлайн-форума с участием представителей 195 стран, сообщает AFP.

Позвольте мне принести извинения от имени всех россиян, которые не смогли предотвратить этот конфликт, — цитирует Анисимова агентство.

Позже в разговоре с РБК климатолог отметил , что выражал личное мнение, которое нельзя воспринимать как официальное заявление делегации РФ.

У нас были периоды формальных общений <...> и были неформальные включения, когда мы общались просто как люди, давно знакомые друг с другом, как представители стран, — пояснил Анисимов.

По его словам, ему стыдно, что он и его соотечественники не смогли предотвратить такую спецоперацию Москвы.

И потом я сказал, что, если это возможно, хочу принести слова сочувствия Украине, — подтвердил Анисимов.

Ранее стало известно, что главный редактор журнала «Национальная оборона», военный эксперт Игорь Коротченко предложил внести в Госдуму законопроект об изъятии активов россиян, высказывавшихся в поддержку Киева и против спецоперации России на Украине, в пользу детских домов. Многие оппозиционеры являются долларовыми миллионерами, у них огромные счета, роскошная недвижимость, считает он.