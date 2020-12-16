Глава ЦИК выступила за отказ от «голосования на пеньках»

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова порекомендовала регионам отказаться от проведения голосования на придомовых территориях, которое в народе прозвали «голосованием на пеньках».
Отдавая должное голосованию на придомовых территориях, мы сочли возможным его дальше не применять. Нет необходимости, — говорится в сообщении в Telegram-канале ЦИК.
Памфилова отметила, что трёх дней голосования на дому и голосования групп избирателей, проживающих в населённых пунктах, где отсутствуют помещения для этого, «более чем достаточно» для обеспечения доступности выборов и их безопасности.
В сентябре глава ЦИК заявляла, что голосование на придомовых территориях понравилось избирателям, поэтому отказываться от него в дальнейшем не будут.
Ранее NEWS.ru писал, что Памфилова предложила предусмотреть единую каникулярную неделю во всех школах страны с учётом проведения трёхдневного голосования в сентябре. По её словам, этот вопрос поручил обсудить президент Владимир Путин.
В Минпросвещения призвали с осторожностью подходить к резким изменениям в части школьного календарного плана, а в Ассоциации родительских комитетов и сообществ заявили, что считают неправильным решать какие-то политические вопросы за счёт школьников.