Глава ЦИК выступила за отказ от «голосования на пеньках»

https://static.news.ru/photo/fab99ff4-3f99-11eb-8ff5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова порекомендовала регионам отказаться от проведения голосования на придомовых территориях, которое в народе прозвали «голосованием на пеньках».

Отдавая должное голосованию на придомовых территориях, мы сочли возможным его дальше не применять. Нет необходимости, — говорится в сообщении в Telegram-канале ЦИК.

Памфилова отметила, что трёх дней голосования на дому и голосования групп избирателей, проживающих в населённых пунктах, где отсутствуют помещения для этого, «более чем достаточно» для обеспечения доступности выборов и их безопасности.

В сентябре глава ЦИК заявляла, что голосование на придомовых территориях понравилось избирателям, поэтому отказываться от него в дальнейшем не будут.

Ранее NEWS.ru писал, что Памфилова предложила предусмотреть единую каникулярную неделю во всех школах страны с учётом проведения трёхдневного голосования в сентябре. По её словам, этот вопрос поручил обсудить президент Владимир Путин.

В Минпросвещения призвали с осторожностью подходить к резким изменениям в части школьного календарного плана, а в Ассоциации родительских комитетов и сообществ заявили, что считают неправильным решать какие-то политические вопросы за счёт школьников.