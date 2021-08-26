Глава ЦИК выступила в защиту снятого с выборов Шлосберга

Центризбирком принял решение об исключении Льва Шлосберга из федерального списка партии «Яблоко» на выборах в Госдуму из-за решения суда о его причастности к экстремистской организации. При этом глава ЦИК Элла Памфилова выступила в защиту политика. Заседание комиссии транслировалось на её сайте.

Шлосберга исключили на основании решения суда. При этом сам политик заявлял, что не видел этого решения. Памфилова, в свою очередь, высказала мнение, что он не может быть связан с экстремистскими организациями.

Зная его как человека с очень развитым правовым сознанием, как убеждённого противника так называемого умного голосования, жёсткого, принципиального политического оппонента [оппозиционера Алексея] Навального и его сторонников я никак не могу считать, что он каким-то боком имеет отношение к экстремистам, — сказала она.

В партии «Яблоко» считают, что правовых оснований для снятия Шлосберга с выборов нет. В Telegram-канале пресс-службы организации сообщили , что собираются добиваться отмены этого решения всеми доступными и законными способами.

В начале августа Мосгорсуд отменил регистрацию на выборах в Государственную думу Шлосберга. Политика уже снимали с выборов в псковский парламент. Тогда комиссия решила, что он связан с Фондом борьбы с коррупцией, который власти признали иноагентом и запрещённой экстремистской организацией. Такой вывод там сделали на основании участия политика в акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которая прошла 23 января. Мероприятия проводили штабы Навального, которые также признали запрещённой экстремистской организацией. Однако позднее его восстановили на выборах, так как на тот момент решение о признании ФБК экстремистской организацией ещё не вступило в силу.