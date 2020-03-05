https://static.news.ru/photo/eacb0f0c-5efc-11ea-92b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Заболевшим простудой людям следует оставаться дома и лечиться, не строить из себя «фанатов производства» и ходить на работу. Такое мнение высказала глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

Она заявила, что надеется на эффективную работу системы предотвращения эпидемии. Успешное выполнение этой задачи, с одной стороны, ведёт к недопущению распространения коронавируса, а с другой — даёт заслон искусственным фейкам, пытающимся развить истерию.

Кроме того, отметила Памфилова, каждый должен проводить необходимые меры профилактики заболевания. Она сказала, что тем, у кого появилась малейшая температура, стоит остаться дома, вызвать врача. При симптомах нужно перестраховаться и долечиться. Во время болезни, подчеркнула Памфилова, не стоит строить из себя «фаната производства».

Это культура работы в сообществе. Ты, изображая из себя героя, который совершает подвиг с температурой, думай о том, что пока ты едешь в транспорте или на работе, помимо своего пафоса, можешь заразить несколько десятков людей, — цитирует Памфилову РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, несколько таксопарков из России начали принимать меры по предотвращению распространения коронавируса в городах. В машинах агрегаторов появятся памятки с предостережениями.