Памфилова предложила ввести ещё одну неделю каникул для школьников

https://static.news.ru/photo/17a75b8a-2251-11eb-ad6b-fa163e074e61_660.jpg Элла Памфилова Фото: cikrf.ru

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова предложила ввести недельные каникулы в школах во время проведения очередного многодневного голосования в стране.

С подобной инициативой глава ЦИК выступила во время встречи с президентом Владимиром Путиным 6 ноября.

Эта проблема [разведения учебного и избирательного процессов] на самом деле существует, и я полагала необходимым проинформировать об этом президента. Президент меня услышал и дал соответствующее поручение, чтобы с привлечением законодателей, экспертов и ряда заинтересованных ведомств рассмотрели все возможные варианты, выбрав оптимальный, — сообщила глава ЦИК ТАСС.

Она отметила, что в дальнейшем в стране, вероятно, регулярно будут прибегать к трёхдневному формату голосования на выборах, и, следовательно, предусмотреть механизм по разведению учебного и избирательного процессов необходимо заранее.

Памфилова напомнила, что многие сотрудники школ являются членами избирательных комиссий, а избирательные участки часто располагаются в зданиях школ. Она добавила, что помещения, где проходит голосование, вне зависимости от ситуации с пандемией, необходимо тщательно готовить как перед выборами, так и приводить в порядок после.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Владимир Путин похвалил работу ЦИК в ходе единого дня голосования. Он отметил, что знает о сложности прошедших выборов, особенно при распространении COVID-19.