https://static.news.ru/photo/3fba6380-6909-11ea-8159-fa163e074e61_660.jpg Элла Памфилова Фото: cikrf.ru

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что в случае возникновения угрозы для здоровья граждан всероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ может быть перенесено на другую дату.

Сейчас оно запланировано на 22 апреля 2020 года. По словам Памфиловой, подписание президентом РФ Владимиром Путиным указа о проведении голосования в этот день не означает, что оно будет проведено обязательно в эту дату.

Мы должны просчитывать и прогнозировать любое развитие ситуации, если ситуация на 22 апреля будет такова, что для здоровья и безопасности граждан проводить голосование недопустимо, оно будет перенесено на другие сроки, — заявила она.

Глава ЦИК отметила, что голосование не может проводиться раньше чем через месяц после подписания соответствующего указа. Оно может состояться позже, в зависимости от обстоятельств, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент России Владимир Путин поставил перед Генпрокуратурой задачу полностью обеспечить права граждан на волеизъявление по поправкам в Конституцию.