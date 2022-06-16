Глава Центра Гамалеи заявил о необходимости вакцины от оспы обезьян

Глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил о необходимости создания вакцины от оспы обезьян. Об этом он сообщил в кулуарах ПМЭФ, пишет ТАСС.

По словам вирусолога, на сегодня никто не может объяснить, почему регистрировавшаяся только в Африке инфекция ни с того ни с сего вдруг начала распространяться по всему миру.

Безусловно, нужно создать. Никто на сегодняшний день не может объяснить, почему ни с того ни с сего данная инфекция была только на Африканском континенте, а сейчас она распространилась по всему миру, и списывать это только на нетрадиционные связи, это хорошо, но, боюсь, это скоро не будет единственным объяснением, — сказал специалист.

Гинцбург добавил, что число выявленных случаев каждый день продолжает расти.

Днём ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил об отсутствии необходимости поголовного вакцинирования россиян. Но при этом вакцина от оспы обезьян продолжает разрабатываться.

Ранее директор НИЦ микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург выразил сомнение в том, что оспа обезьян вызовет новую пандемию. Однако он заявил, что вирус эволюционирует и «отмахиваться» от проблемы не стоит.